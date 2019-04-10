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Известный агент объяснил, почему украинские футболисты лучше российских


фото: Reuters
Российский агент Алексей Дуданець рассказал о разнице между футболом в России и Украине

Цитируют агента российские СМИ.

По словам Дуданця, в его стране игроки не хотят переходить в европейские клубы.

"Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами уходит. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодежном уровне. У них денег нет. У них у любого футболиста цель - уехать и зарабатывать деньги. У нас, кого ни спроси, то ответит, что хочет играть в РПЛ. А в украинском футболиста спросишь о цели, ответит: "играть в" Севильи ". Разницу чувствуете? »- сказал Дуданець.

  • Российский комментатор Василий Уткин назвал лжецом защитника "Карпат" Артема Федецкого за слова, что тот отказался от 2 млн евро зарплаты в российском клубе.
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