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Из столичного автосалона украли четыре авто

В Печерском районе Киева из автосалонов украли четыре автомобиля

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-офицер Печерского райуправления милиции Киева Оксана Тищенко.

"Мы подтверждаем информацию. К нам действительно обратился владелец (автосалона, - ред.), который сообщил, что в течение определенного времени исчезли четыре автомобиля. В полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, это незаконное завладение транспортным средством", - сказала Тищенко.

По ее словам, в этом деле пока продолжаются следственные действия.

 

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