Инфляция в Украине замедлилась до 8,6%

10 апреля, 2019, 08:48

В годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта замедлился до 8,6% по сравнению с 8,8% в феврале и 9,2% в январе

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает " Интерфакс-Украина ".

Базовая инфляция в марте 2019 подскочила до 1,2% с 0,2% в феврале и 0,3% в январе, однако в годовом измерении она замедлилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля и с 8, 3% - по итогам января.

В целом за первый квартал инфляция составила 2,4%, базовая - 1,7%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Ежеквартальный прогноз Нацбанка Украины предусматривает снижение годовой инфляции до конца первого квартала текущего года до 8,4%, содержание его на том уровне во втором квартале с последующим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% - по итогам 2019 .