Инфляция в Украине замедлилась до 8,6%
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает " Интерфакс-Украина ".
Базовая инфляция в марте 2019 подскочила до 1,2% с 0,2% в феврале и 0,3% в январе, однако в годовом измерении она замедлилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля и с 8, 3% - по итогам января.
В целом за первый квартал инфляция составила 2,4%, базовая - 1,7%.
Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.
Ежеквартальный прогноз Нацбанка Украины предусматривает снижение годовой инфляции до конца первого квартала текущего года до 8,4%, содержание его на том уровне во втором квартале с последующим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% - по итогам 2019 .
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Напомним, цена на разные группы молочных продуктов за год выросла с 5 до 15%. Стремительно за этот период росла цена на йогурт - он подорожал на 15,2%.
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14 января государственное служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. Согласно им, за 2018 лук подорожал в три раза, капуста - в два , а вот яблоки подешевели на 45%, яйца на 9%, сахар на 10%.
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Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что рост размера реальной заработной платы в 2018 году на 15% свидетельствует о том, что уровень повышения соцстандартов превышает уровень инфляции.
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Национальный банк Украины сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне : в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до верхней границы целевого показателя 5% ± 1 в. п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.
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