Игрок "Реала" развлек фанов цирковым номером
10 апреля, 2019, 13:32
Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело показал, как ловко жонглирует тремя мячами
Видео футболист выложил в Instagram.
Марсело доказал, что может показывать технику владения мячом не только на футбольном поле. Бразилец развлек фанатов ловкой работой с мячами руками.
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан убедил бразильского защитника Марсело не оставлять мадридский клуб летом.
- Защитник "Реала" Марсело требует от "Реала" выставить его на трансфер .
- Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду уговаривает защитника "Реала" Марсело перейти в итальянский клуб.
- Бразильский футболист "Реала" Марсело получил четыре месяца условно за неуплату налогов.
- Сын Марсело стал звездой Instagram после видео из раздевалки "Реала", которое за сутки собрал миллионы просмотров.
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