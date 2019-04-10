Игрок "Реала" развлек фанов цирковым номером

10 апреля, 2019, 13:32

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело показал, как ловко жонглирует тремя мячами

Видео футболист выложил в Instagram.

Марсело доказал, что может показывать технику владения мячом не только на футбольном поле. Бразилец развлек фанатов ловкой работой с мячами руками.