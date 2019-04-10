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Игрок "Реала" развлек фанов цирковым номером


фото: Reuters
Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело показал, как ловко жонглирует тремя мячами

Видео футболист выложил в Instagram.

Марсело доказал, что может показывать технику владения мячом не только на футбольном поле. Бразилец развлек фанатов ловкой работой с мячами руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegria e felicidade aqui nunca acaba! Fala tu macaqueti?! @ caio_alves12

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@Marcelotwelve)

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