Ягланд просит увеличить ему "предпенсионную" выплату в 200 тыс евро
Об этом написала член украинской делегации в ПАСЕ Мария Ионова на своей странице в Facebook.
"Тот генсек, долгое время пытается восстановить право голоса российской делегации без выполнения ею условий для этого. Это то генсек, который сегодня свое выступление посвятил стенания, как бюджет Совета Европы катастрофически не хватает взносов делегации РФ. И одновременно попросил об увеличении этой выплаты" - отметила Ионова.
Ягланд сегодня во время сессии вопросов действительно говорил о необходимости увеличения финансирования со стороны стран-членов за того, что РФ прекратила делать взносы.
Отметим, что вклад РФ в бюджет Совета Европы составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.
Накануне стало известно, что в ПАСЕ меняют текст срочной докладе, которая должна обеспечить снятие санкций и возвращения российской делегации к работе в Ассамблее.
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