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Во Франции осудили мужчину, который врал, что пострадал от теракта в Париже

Во Франции мужчина незаконно претендовал на компенсацию как пострадавший в терактах в Париже 2015 года, его осудили

Об этом сообщает ВВС, передает ЕП.

Ян Абдельхамид Мухаммад утверждал, что находился в ресторане Casa Nostra, возле которого один из террористов открыл огонь, убив пять человек на улице.

Утверждая, что он находился в подвале ресторана во время нападения, Мухаммад пытался получить компенсацию из гарантийного фонда, предназначенного для компенсаций жертвам теракта.

Фонд, однако, отклонил запрос и обнаружил, что 13 ноября 2015 г. он вообще не был на месте нападения. Прокуроры сказали, что его история была мотивирована потенциальной финансовой выгодой.

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