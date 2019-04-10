Вместо ГОСТов: до конца года в Украине заработает 3 тыс. новых стандартов качества

10 апреля, 2019, 11:11

В течение 2019 году в Украине введут около 3 тыс. новых стандартов качества товаров и продукции, которые должны заменить устаревшие советские ГОСТы

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, более 90% советских ГОСТов уже потеряли силу в Украине.

"Мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов и теперь 91% гармонизированы со стандартами ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3000 стандартов ", - сообщил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития Степан Кубив.

По его словам, в 2018 году Украина присоединилась к Метрической конвенции. В дальнейшем это поможет способствовать признанию украинской продукции в мире, в частности в ЕС.