Вместо ГОСТов: до конца года в Украине заработает 3 тыс. новых стандартов качества
Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба ведомства.
По данным министерства, более 90% советских ГОСТов уже потеряли силу в Украине.
"Мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов и теперь 91% гармонизированы со стандартами ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3000 стандартов ", - сообщил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития Степан Кубив.
По его словам, в 2018 году Украина присоединилась к Метрической конвенции. В дальнейшем это поможет способствовать признанию украинской продукции в мире, в частности в ЕС.
Более 90% советских ГОСТов уже потеряли силу в Украине, а через несколько лет это будет 100%. Вместо них вводим европейские и мировые стандарты, - # Кубив pic.twitter.com/XM6DNwnAba- Минэкономразвития (@mineconomdev) April 10, 2019
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
Читайте также
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-