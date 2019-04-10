Власти Венесуэлы вновь распродали запасы золота, - Reuters

10 апреля, 2019, 09:30

Из хранилищ Центрального банка в Венесуэле власти страны вывезли 8 т золота с целью дальнейшей продажи за границу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам одного из членов парламента Венесуэлы, а также источники в правительстве страны, это произошло на прошлой неделе.

В целом с начала года золотые резервы Центрального банка Венесуэлы сократились на 30 т.

По данным источников, сейчас в хранилищах Центробанка осталось около 100 т золота на сумму более $ 4 млрд.

В правительстве прогнозируют, что при таком темпе сокращения резервов золотые запасы Венесуэлы будут исчерпаны до конца года. Одна из причин такой экономической ситуации - усиление санкций США.

Однако пока официально на запросы Reuters о такой информации ни в Центральном банке Венесуэлы, ни в Министерстве информации не ответили.

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