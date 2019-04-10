В YouTube появятся интерактивные шоу, где можно будет влиять на сюжет
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.
Разработкой интерактивных программ займется подразделение под руководством Бена Реллеса (Ben Relles), который руководит созданием контента на YouTube. Компания планирует анонсировать проекты в ближайшее время.
Ранее YouTube уже экспериментировал с интерактивной рекламой. Руководитель подразделения производства оригинальных шоу YouTube Originals Сюзанна Дэниэлс (Susanne Daniels) заявила, что в компании теперь есть "новые инструменты и возможности для создания многоуровневых интерактивных историй".
В The Verge отметили, что компания сделала первый шаг к производству интерактивного контента, который теоретически позволит сервису конкурировать с Netflix.
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