В Индии ЦИК запретила показывать фильм о премьере в связи с выборами

10 апреля, 2019, 18:26

Избирательная комиссия Индии запретила прокат биографической ленты о жизни премьер-министра Нарендра Моди накануне выборов, которые стартуют в четверг

Об этом сообщает BBC.

Трейлер фильма, выпущенный в прошлом месяце, вызвал яростную реакцию оппозиции.

Правящая партия "Бхаратия джаната" (BJP), лидером которой является сам Моди, заявила, что это нарушает свободу мысли.

Однако избирательная комиссия считает, что фильм, содержащий вымышленные элементы, создает "серьезную угрозу" обеспечению равных условий кандидатам.

Там пояснили, что лента "может создать впечатление правдивости содержания", поэтому ее нельзя показывать ни на электронном носителе, ни в кинотеатре.

Постеры и другая реклама фильма, содержащие изображения кандидатов, также должно быть удалена, добавили в избирательной комиссии.

Не мешало такому решению даже то, что индийская цензура одобрила выпуск большого бюджетного фильма только с "четырьмя или пятью незначительными замечаниями".

В BJP говорят, что не были привлечены к участию в съемках, однако актер, исполнивший главную роль, Вивек Оберой - известный сторонник действующего премьера. В прошлом месяце во время презентации трейлера ленты он повторил избирательный лозунг BJP "Modi Hai to Mumkin Ha" ("Моди делает это возможным").

Лента "Премьер-министр Нарендра Моди" - своеобразная хронология жизненного пути господина Моди от продажи чая в местных поездах в детстве, присоединение к правой полувоенной националистической организации РСС до 13-летней работы в должности главного министра штата Гуджарат.