В Украину не пустили 15 тонн зараженных томатов из Турции

10 апреля, 2019, 15:45

В грузе томатов из Турции обнаружили южноамериканскую томатную моль и вернули назад в страну экспортера

Об этом сообщает Госпотребслужба.

"В апреле 2019 году в Хмельницкой области при проведении фитосанитарного контроля в таможенном посту "Хмельницкий - центральный" в грузе свежих томатов весом 14,95 тонн, который поступил из Турции, был обнаружен карантинный организм - южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.). Зараженный груз возвращен в страну-экспортер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер - Турцию - будет направлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Отметим, в 2018 году Украина снизила экспорт тепличных томатов до минимальных показателей за всю историю независимости страны.