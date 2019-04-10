В украинских банках уменьшилось депозитов

10 апреля, 2019, 14:33

Объем гривневых депозитов в украинских банках за март 2019 сократился на 1% - до 539, 4 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 0,7%, до $ 13,4 млрд

Об этом со ссылкой на данные Национального банка Украины сообщает УНИАН .

С начала года объем гривневых депозитов сократился на 0,1%, валютных - вырос на 0,2%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам за март выросли на 0,9%, но при этом сократились в таких же пределах с начала года - до 605, 5 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам за март выросли на 1,5%, но при этом сократились на 1,7% с начала года - до $ 16,3 млрд.