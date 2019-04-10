В России взорвался товарный вагон из "ДНР", - росСМИ

10 апреля, 2019, 15:48

В России взорвался один из товарных вагонов, которые ехали из оккупированной Донетчины

Об этом сообщают российские СМИ.

На железнодорожной станции Мержанова под Таганрогом взорвался один из вагонов товарного поезда, следовавшего из "ДНР". После этого поезд не остановился и продолжил движение в сторону Батайска.

Также сообщают со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что осколки повредили бетонные шпалы и железные ворота близлежащих жилых домов.