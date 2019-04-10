В России возбудили дело против литовских судей, которые вынесли приговор экс-министру обороны СССР

"По итогам процессуальной проверки в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айнор Мацявичене, Айви Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ (" Вынесение заведомо неправосудного приговора ")", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, в марте Вильнюсский окружной суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова, а также ряд других официальных деятелей СССР. Мышечная суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы, Головатова - до 12 лет.

Прокуратура Литвы обвинила 94-летнего Язова в создании конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы, которая 11 марта 1990 объявила о восстановлении независимого государства, в состав СССР.

Согласно обвинительному акту, Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями - бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олег Шенин. И, как говорится в документе, «11 января 1991 в рамках реализации плана преступных деяний с помощью военных действий было начато агрессии со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве».

13 января 1991 центральная советская власть из Москвы пыталась силой свергнуть законную власть в Литве. Во время захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи литовцев пострадали.