В Раде хотят привлечь НАБУ и САП к разработке закона о незаконном обогащении
Об этом сообщает Укринформ.
Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принял решение, чтобы руководство НАБУ и САП обеспечивало присутствие своих представителей на заседаниях рабочей группы по разработке законопроекта о наказании за незаконное обогащение, говорится в сообщении.
Отмечается, что "За" соответствующее решение проголосовали члены комитета после заслушивания руководителя САП Назара Холодницкого.
"Руководству НАБУ и САП обеспечить присутствие своих представителей на заседаниях рабочей группы по разработке законопроектов о незаконном обогащении", - озвучил решение председатель комитета Андрей Кожемякин.
Народные депутаты проголосовали за взятие "на контроль комитета в пределах компетенции" расследование уголовных производств в оборонном секторе, в частности в государственном концерне "Укроборонпром", говорится в сообщении.
Отмечается, что члены комитета поддержали предложение создать рабочую группу по наработке изменений в законодательство, связанное с Национальным антикоррупционным бюро.
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