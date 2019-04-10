//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Раде хотят привлечь НАБУ и САП к разработке закона о незаконном обогащении

Профильный комитет ВР хочет привлечь специалистов НАБУ и САП к разработке законопроекта о наказании за незаконное обогащение

Об этом сообщает Укринформ.

Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принял решение, чтобы руководство НАБУ и САП обеспечивало присутствие своих представителей на заседаниях рабочей группы по разработке законопроекта о наказании за незаконное обогащение, говорится в сообщении.

Отмечается, что "За" соответствующее решение проголосовали члены комитета после заслушивания руководителя САП Назара Холодницкого.

"Руководству НАБУ и САП обеспечить присутствие своих представителей на заседаниях рабочей группы по разработке законопроектов о незаконном обогащении", - озвучил решение председатель комитета Андрей Кожемякин.

Народные депутаты проголосовали за взятие "на контроль комитета в пределах компетенции" расследование уголовных производств в оборонном секторе, в частности в государственном концерне "Укроборонпром", говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета поддержали предложение создать рабочую группу по наработке изменений в законодательство, связанное с Национальным антикоррупционным бюро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать