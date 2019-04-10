В Раде хотят привлечь НАБУ и САП к разработке закона о незаконном обогащении

Об этом сообщает Укринформ.

Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принял решение, чтобы руководство НАБУ и САП обеспечивало присутствие своих представителей на заседаниях рабочей группы по разработке законопроекта о наказании за незаконное обогащение, говорится в сообщении.

Отмечается, что "За" соответствующее решение проголосовали члены комитета после заслушивания руководителя САП Назара Холодницкого.

"Руководству НАБУ и САП обеспечить присутствие своих представителей на заседаниях рабочей группы по разработке законопроектов о незаконном обогащении", - озвучил решение председатель комитета Андрей Кожемякин.

Народные депутаты проголосовали за взятие "на контроль комитета в пределах компетенции" расследование уголовных производств в оборонном секторе, в частности в государственном концерне "Укроборонпром", говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета поддержали предложение создать рабочую группу по наработке изменений в законодательство, связанное с Национальным антикоррупционным бюро.