В Нидерландах впервые за 140 лет появились волки

10 апреля, 2019, 22:08

В Нидерландах впервые за 140 лет появился волк, постоянно проживающий на территории страны, говорят экологи

Об этом сообщает ВВС.

Известия о том, что в Нидерландах замечают волков, начали время от времени появляться еще в 2015 году. Однако считалось, что речь идет о животных, которые оказывались в стране случайно и лишь на некоторое время - они приходили с территории Германии и вскоре возвращались обратно.

Однако сейчас экологи считают, что уже можно говорить о волках, которые осели в Нидерландах.

Участники экологических групп FreeNature и Wolven in Nederland говорят, что отслеживают двух волчиц в регионе Велюве по их следам и помету, который они оставляют. Он помогает им идентифицировать животных по ДНК.

Одна из волчиц уже длительное время проживает в Нидерландах - более 6 месяцев. В этом же регионе заметили волка, поэтому не исключено, что уже вскоре здесь родятся волчата и сформируется полноценная волчья стая.

Эколог Роланд Вермюлен говорит, что волки, ведущих оседлый образ жизни, чаще охотятся на оленей и кабанов. Овцы, для волков, говорит он, это что-то вроде нездоровой пищи. По мнению Вермюлен, в Нидерландах найдется место для 22 волчьих стай - по 5-8 волков в каждой.