В Минске договорились о Пасхальном перемирии на Донбассе

10 апреля, 2019, 21:00

В Минске Трехсторонняя контактная группа по Донбассу заявила о необходимости объявления пасхального перемирия

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, сообщает "Белта".

Обсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к перемирию по случаю пасхальных праздников составили основу на заседании рабочей группы по безопасности, говорится в сообщении.

"В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное - это политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно" , - отметил Сайдик.

Сообщается. что подгруппа обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. Участники же экономической рабочей группы выразили озабоченность ситуацией, которая возникла в начале месяца вокруг компании "Вода Донбасса" в связи с перебоями в электроснабжении.

Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить безопасность и устойчивое функционирование как компании "Вода Донбасса", так и всех других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.