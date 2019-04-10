В МИД России прокомментировали билборды с Порошенко и Путиным

10 апреля, 2019, 13:01

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на появление в Украине билбордов, использованных избирательным штабом кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко, на которых изображен президент России Владимир Путин

Об этом написала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Facebook.

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней, автор незабвенной книги" PR. Что это такое? ". Уверена, пошел бы в монастырь после увиденного. И повел бы туда всех белодомовским идеологов " демократизации "Украины", - отметила Захарова.

Она также добавила фото билборда к своему сообщению, на котором изображены Порошенко и Путин.

Ранее пользователи социальных сетей публиковали изображения предвыборных билбордов из разных городов Украины, на которых написано "21 апреля. Решающий выбор" и размещено фото президентов Украины и России, что смотрят друг на друга.

В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что такие агитационные плакаты является официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. "У Путина, разумеется, согласия не спрашивали", - сообщили в избирательной кампании "Порошенко2019". Но позже объяснили, почему он на борде изображен с Путиным.