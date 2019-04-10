У Мадуро заявили о выходе Венесуэлы из Организации американских государств
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Венесуэлы.
Соответствующее заявление появление зьяваилася после признания ОАГ лидера оппозиции и спикера парламента страны Хуана Гуайдо представителем Венесуэлы в Организации.
Правительство Венесуэлы назвал Гуайдо "политической марионеткой, предназначенной Дональдом Трампом", а ОАГ обвинил в "грубом манипулюванни, шантаже и давления на государства-члены с целью удовлетворить желание неомонистськои политики Вашингтона".
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"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла ратифицирует свое отступило решение покинуть Организацию американских государств 27 апреля 2019 года в соответствии с жалобой, поданной два года назад, и в рамках соответствующих процедур, учитывая то, что Боливарианской Республики Венесуэла не может оставаться в организации, стоит на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США ", - говорится в заявлении.
Единственным главой Венесуэлы при этом правительство назвало Николаса Мадуро.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо главой страны.
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.
- В защиту Мадуро выступила Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган назвал венесульського лидера своим "братом". Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- ЕС призвал Мадуро объявить в Венесуэле досрочные выборы .
- Военный атташе посольства Венесуэлы в США перешел на сторону оппозиции .
- Российские наемники ППК "Вагнер" поехали в Венесуэлу охранять Мадуро. В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законное". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- Среди перевернутых в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.
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