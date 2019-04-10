10 апреля, 2019, 08:57

Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило о выходе страны из Организации американских государств

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Венесуэлы.

Соответствующее заявление появление зьяваилася после признания ОАГ лидера оппозиции и спикера парламента страны Хуана Гуайдо представителем Венесуэлы в Организации.

Правительство Венесуэлы назвал Гуайдо "политической марионеткой, предназначенной Дональдом Трампом", а ОАГ обвинил в "грубом манипулюванни, шантаже и давления на государства-члены с целью удовлетворить желание неомонистськои политики Вашингтона".

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"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла ратифицирует свое отступило решение покинуть Организацию американских государств 27 апреля 2019 года в соответствии с жалобой, поданной два года назад, и в рамках соответствующих процедур, учитывая то, что Боливарианской Республики Венесуэла не может оставаться в организации, стоит на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США ", - говорится в заявлении.

Единственным главой Венесуэлы при этом правительство назвало Николаса Мадуро.