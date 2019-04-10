В Литве рассмотрят ограничения по "Россия 24"
Об этом сообщает Delfi.
Как сказал председатель комиссии Мантас Мартишюс, в Вильнюс приглашены представители телеканала, чтобы получить от них объяснения в связи с выпуском программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в конце ноября прошлого года.
"В программе были установлены нарушения, при которых распространялась недопустима информация, разгоралась вражда. Мы ждем, пока представители канала предоставят объяснения, и потом будет принято решение", - сказал Мартишюс.
Как утверждает комиссия, в программе депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский призвал "уничтожить Запад", начав ядерную войну.
Национальные и европейские правовые акты предусматривают различные процедуры по телеканалам, зарегистрированных в Евросоюзе и третьих странах. Если телеканал зарегистрирован не в ЕС, то действуют более простые процедуры рассмотрения нарушений, и литовская комиссия может быстрее принимать решения о временном ограничении ретрансляции. Комиссия говорит, что это действует по зарегистрированного в России канала "Россия 24".
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