В Литве рассмотрят ограничения по "Россия 24"

10 апреля, 2019, 14:49

Литовская комиссия по вопросам радио и телевидения 10 апреля рассмотрит вопрос об ограничении ретрансляции в Литве зарегистрированного в России телеканала "Россия 24"

Об этом сообщает Delfi.

Как сказал председатель комиссии Мантас Мартишюс, в Вильнюс приглашены представители телеканала, чтобы получить от них объяснения в связи с выпуском программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в конце ноября прошлого года.

"В программе были установлены нарушения, при которых распространялась недопустима информация, разгоралась вражда. Мы ждем, пока представители канала предоставят объяснения, и потом будет принято решение", - сказал Мартишюс.

Как утверждает комиссия, в программе депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский призвал "уничтожить Запад", начав ядерную войну.

Национальные и европейские правовые акты предусматривают различные процедуры по телеканалам, зарегистрированных в Евросоюзе и третьих странах. Если телеканал зарегистрирован не в ЕС, то действуют более простые процедуры рассмотрения нарушений, и литовская комиссия может быстрее принимать решения о временном ограничении ретрансляции. Комиссия говорит, что это действует по зарегистрированного в России канала "Россия 24".