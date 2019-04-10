В Китае начали тестировать обручи для школьников. Они отслеживают концентрацию внимания
Об этом пишет South China Morning Post.
Такие обручи сигнализируют преподавателю, если ученик не смотрит на доску или отвлекается - для этого устройство измеряет мозговую активность.
Разработчики утверждают, что обруч может отличить образовательную деятельность от потери концентрации, а в дальнейшем - определить наиболее способных и мотивированных учеников. Основным принципом работы системы создатели считают возможность выявлять детей, которым необходима дополнительная помощь и внимание при обучении.
На данный момент эксперимент носит пилотный характер. Внедрение подобных устройств для отслеживания носит противоречивый характер - многие психологи считают, что они повышают уровень стресса и вызывают неприязнь к обучению.
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