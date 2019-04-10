В Китае блогера арестовали за то, что она рыбачила в пионерском галстуке

10 апреля, 2019, 14:44

Девушка-видеоблоггер из провинции Сычуань на юго-западе Китая получила 12 суток административного ареста и штраф $ 150 за публикацию видео, где она ловит рыбу в красном пионерском галстуке

Об этом 9 апреля написала газета Global Times .

В заявлении полиции говорится, что женщина по фамилии Тан "осквернила один из символов коммунистической революции». В Китае красный платок, который носят пионеры, знаменует собой кровь героев, погибших за коммунизм, а также любовь к стране и славу пионерского движения.

По данным полиции, видеоблогерка с 2018 года снимала видео, на которых занималась сельскохозяйственными работами и ловила рыбу в пионерской платке, чтобы привлечь внимание подписчиков.

Свои записи Тан загружала на платформу Kuaishou. Это аналог сервиса TikTok, который позволяет, в частности, снимать короткие ролики, подбирать к ним музыку и делиться с аудиторией. Всего ее видео собрали 3 млн просмотров.

28 марта Тан задержали за нарушение китайского закона о защите героев и мучеников, который приняли в 2018 году. Он предусматривает наказание за действия, "порочащие честь, искажают или умаляющие подвиг тех, кого в Китае считают национальными героями и мучениками".