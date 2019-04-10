В Кабмине планируют изменить перечень запрещенных товаров из России

10 апреля, 2019, 10:12

Правительство рассмотрит проект постановления "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации"

Об этом говорится в повестке дня заседания на 10 апреля, который опубликовали на Правительственном портале .

Кабмин также рассмотрит проекты постановлений об утверждении Имплементационного соглашения между Кабмином и Организацией НАТО по поддержке и поставки о реализации проекта трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам; о некоторых вопросах использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений в 2019 году.

Чиновники планируют принять распоряжение о ликвидации государственной корпорации "Украинское государственное объединение" Радонˮ; об утверждении финансового плана государственного предприятия редакции газеты "Урядовий курьерˮ на 2019 рикˮ; об отпуске материальных ценностей из государственного резерва.

10 апреля, в среду, Кабмин также планирует одобрить проекты законов о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинском-польской государственной границе и о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы ".