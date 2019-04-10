В Британии сеть супермаркетов извинилась из-за "расистских" шоколадных утят

10 апреля, 2019, 12:06

В Великобритании сеть супермаркетов Waitrose извинилась за продажу пасхального утенка из темного шоколада, которому дали имя "гадкий"

Об этом сообщает Sky News .

В супермаркетах продавали набор из трех шоколадных утят - "хрустящий" из молочного шоколада, "пушистый" из белого и "гадкий" из темного шоколада. Стоимость набора составляла 8 фунтов стерлингов.

Некоторые покупатели начали публиковать фотографии в интернете, заявляя о расистском характере товара.

Название шоколадных конфет, вероятно, связано со сказкой датского автора Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке.

Представитель Waitrose сообщил, что сеть сняла с продажи товар и через некоторое время вернула его уже без утиных имен.