В Британии сеть супермаркетов извинилась из-за "расистских" шоколадных утят
10 апреля, 2019, 12:06
В Великобритании сеть супермаркетов Waitrose извинилась за продажу пасхального утенка из темного шоколада, которому дали имя "гадкий"
Об этом сообщает Sky News .
В супермаркетах продавали набор из трех шоколадных утят - "хрустящий" из молочного шоколада, "пушистый" из белого и "гадкий" из темного шоколада. Стоимость набора составляла 8 фунтов стерлингов.
Некоторые покупатели начали публиковать фотографии в интернете, заявляя о расистском характере товара.
Название шоколадных конфет, вероятно, связано со сказкой датского автора Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке.
Представитель Waitrose сообщил, что сеть сняла с продажи товар и через некоторое время вернула его уже без утиных имен.
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