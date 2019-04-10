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В аэропорту Тираны ограбили самолет - вынесли в 10 млн евро


фото: apa.at
В столичном аэропорту Албании группа вооруженных людей в камуфляжной форме напала на самолет и похитила из багажного отсека несколько миллионов евро

Об этом сообщает Австрийское агентство печати .

Трое вооруженных нападающих в масках проникли на территорию международного аэропорта Тираны имени матери Терезы через экстренный въезд для пожарной службы, говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие подъехали к пассажирского авиалайнера Airbus A320 "Австрийских авиалиний", который уже загрузился. В это время как раз завершалась посадка, все пассажиры были в самолете. Угрожая оружием, нападавшие заставили лечь на землю работников наземных служб и похитили наличные из багажного отделения.

По разным данным, речь идет о сумме от 2 до 10 млн евро, сообщает издание.

Отмечается, что во время побега грабителей аэропорта произошла перестрелка с полицией, в результате которой один из нападавших был убит, однако остальным удалось скрыться. Их задержали ночью.

По словам представителя "Австрийских авиалиний" Тани Грубер, ни пассажиры, ни экипаж самолета в результате нападения не пострадали. Большинство из них даже ничего не знали об ограблении. Авиалайнер вылетел в Вену с 3-часовым опозданием, говорится в сообщении.

  • Напомним, Международный аэропорт "Борисполь" назвал пунктуальные авиакомпании , которые выполняли рейсы из аэропорта в марте. Лидерами стали авиакомпании Belavia, Air Baltic, Czech Airlines, Laudamotion, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.
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