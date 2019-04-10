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Умерла мать Ангелы Меркель

Умерла мать канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель

Как сообщили в среду, 9 апреля, немецкие СМИ, Херлинд Каснер умерла в возрасте 90 лет, сообщает DW .

Представитель федерального правительства, который подтвердил эту информацию, попросил журналистов "уважать частную сферу канцлера и его семьи".

Отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер умер в 2011 году. Родители Ангелы Меркель редко появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.

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