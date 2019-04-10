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Украинский чемпион-тяжеловес подписал контракт с UFC

Украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак заключил контракт с престижным промоушеном MMA в мире - Абсолютным бойцовским чемпионатом

Об этом сообщает WWFC .

Дебют 24-летнего украинского бойца в UFC состоится 4 мая в Онтарио (Канада) в рамках турнира UFC Fight Night 150. Певец проведет бой с американцем Уолтом Харрисом.

Карьера Сергея Спивака в ММА началась в сентябре 2014 года в украинском промоушене WWFC (Всесвитнии бойцовский чемпионат воинов). Боец провел восемь боев и одержал восемь досрочных побед.

В июне 2017 Певец в главном событии турнира WWFC 7 в Киеве удушающим приемом победил американского ветерана Трэвиса Фултона и завоевал титул WWFC в тяжелом весе (свыше 93 кг). В октябре 2018 Сергей защитил пояс, досрочно разобравшись с американцем Тони Лопесом.

 

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