Украинец стал медалистом чемпионата Европы по вольной борьбе

10 апреля, 2019, 09:52

Украинский борец вольного стиля Василий Шуптар выиграл бронзу на чемпионате Европы в Бухаресте

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец Василий Шуптар стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг

Первое место занял Хаджи Алиев из Азербайджана, второе - Селахаттин Килишилаян из Турции. Третье место Василий Шуптар разделил с россиянином начинать Кууларом.