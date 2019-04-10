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Украинец стал медалистом чемпионата Европы по вольной борьбе


фото: unitedworldwrestling.org
Украинский борец вольного стиля Василий Шуптар выиграл бронзу на чемпионате Европы в Бухаресте

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец Василий Шуптар стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг

Первое место занял Хаджи Алиев из Азербайджана, второе - Селахаттин Килишилаян из Турции. Третье место Василий Шуптар разделил с россиянином начинать Кууларом.

  • Напомним, 4 апреля 2018 из-за позиции россиян Международная федерация борьбы перенесла чемпионат Европы по борьбе среди кадетов из Киева в македонского Скопье.
  • 14 марта Министерство молодежи и спорта запретило украинским сборным участвовать в любых соревнованиях на территории России.
  • Категорическое несогласие с этим решением выразил президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбурс Тедеев, а украинские борцы демонстративно сделали совместное фото со сборной России на турнире в Болгарии.
  • Позже борцов поддержала и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан , которая выразила сожаление по поводу невозможности выступать на соревнованиях в России.
  • Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов должен быть в Киеве с 21 по 29 апреля.

 

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