Украинец стал медалистом чемпионата Европы по вольной борьбе
10 апреля, 2019, 09:52
Украинский борец вольного стиля Василий Шуптар выиграл бронзу на чемпионате Европы в Бухаресте
Об этом сообщает "Трибуна" .
Украинец Василий Шуптар стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг
Первое место занял Хаджи Алиев из Азербайджана, второе - Селахаттин Килишилаян из Турции. Третье место Василий Шуптар разделил с россиянином начинать Кууларом.
- Напомним, 4 апреля 2018 из-за позиции россиян Международная федерация борьбы перенесла чемпионат Европы по борьбе среди кадетов из Киева в македонского Скопье.
- 14 марта Министерство молодежи и спорта запретило украинским сборным участвовать в любых соревнованиях на территории России.
- Категорическое несогласие с этим решением выразил президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбурс Тедеев, а украинские борцы демонстративно сделали совместное фото со сборной России на турнире в Болгарии.
- Позже борцов поддержала и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан , которая выразила сожаление по поводу невозможности выступать на соревнованиях в России.
- Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов должен быть в Киеве с 21 по 29 апреля.
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