Украина выразила протест из-за проверки судов в Керченском проливе

10 апреля, 2019, 17:14

Украина выразила протест в Международной морской организации в связи с противоправным строительством и открытием РФ моста через Керченский пролив

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

Украина выразила протест из-за дискриминационной проверки судов, следующих в украинские порты в Азовском море, говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делегация в очередной раз призвала Российскую Федерацию освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время прохождения через Керченский пролив.

В посольстве отмечают, что по результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив.