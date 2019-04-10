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Украина выразила протест из-за проверки судов в Керченском проливе

Украина выразила протест в Международной морской организации в связи с противоправным строительством и открытием РФ моста через Керченский пролив

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

Украина выразила протест из-за дискриминационной проверки судов, следующих в украинские порты в Азовском море, говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делегация в очередной раз призвала Российскую Федерацию освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время прохождения через Керченский пролив.

В посольстве отмечают, что по результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив.

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