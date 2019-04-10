Украина выразила протест из-за проверки судов в Керченском проливе
10 апреля, 2019, 17:14
Украина выразила протест в Международной морской организации в связи с противоправным строительством и открытием РФ моста через Керченский пролив
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.
Украина выразила протест из-за дискриминационной проверки судов, следующих в украинские порты в Азовском море, говорится в сообщении.
Отмечается, что украинская делегация в очередной раз призвала Российскую Федерацию освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время прохождения через Керченский пролив.
В посольстве отмечают, что по результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив.
- Напомним, Совет ЕС одобрил пакет санкций против России из-за агрессии в Азовском море, нападения на украинские корабли и захвата украинских моряков.
- Ранее в МИД Украины заявили, что "азовские" санкции ЕС против РФ будут персональными .
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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и ЕС сейчас просматривают санкционные пакеты по России и введут новые ограничения, которые будут касаться также и Керченского пролива.
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