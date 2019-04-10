Украина расширила эмбарго на российские товары

10 апреля, 2019, 12:22

Кабинет Министров Украины принял решение о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины с РФ

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.

В частности, под эмбарго попали банки для консервирования, бутылки для пищевых товаров и стеклянные емкости.

В Кабмине отметили, что в 2018 году импорт стеклотары из России превысил $ 8 млн, что почти в два раза выше показателей 2017 года.