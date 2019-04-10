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Украина организовала поездку родственников пленных моряков в Москву

Все организационные вопросы поездки родственников военнопленных моряков в Москву уже решены

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мною были проведены переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом по поддержке родственников военнопленных моряков, выезжающих в Москву на так называемые судебные заседания. Организационные вопросы решены. Поэтому я поблагодарила главу правительства за помощь", - говорится в сообщении.

  • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
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