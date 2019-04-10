Украина организовала поездку родственников пленных моряков в Москву

10 апреля, 2019, 17:35

Все организационные вопросы поездки родственников военнопленных моряков в Москву уже решены

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мною были проведены переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом по поддержке родственников военнопленных моряков, выезжающих в Москву на так называемые судебные заседания. Организационные вопросы решены. Поэтому я поблагодарила главу правительства за помощь", - говорится в сообщении.