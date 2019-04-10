Ученые назвали доисторическое морское существо в честь мифического Ктулху. Почему

10 апреля, 2019, 13:23

Палеонтологи из Оксфордского музея естественной истории назвали доисторического родственника голотурии (морского огурца), останки которого им удалось обнаружить в честь чудовища Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта

Как говорится в журнале Proceedings of the Royal Society B , причиной для выбора названия Sollasina cthulhu стало наличие большого количества щупалец у морского беспозвоночного,.

Останки существа исследователи обнаружили в силурийских отложениях графства Херефордшир, Великобритания. Размер организма не превышал 3 см, а возраст обнаруженных останков ученые датируют 430 млн лет.

С помощью томографии ученые воссоздали внешний вид организма - Sollasina cthulhu имел множество щупалец, с помощью которых охотился на мелкую добычу на дне пресноводных водоемов. Также животное могло использовать щупальца для передвижения.

"Sollasina относится к вымершей группе офиоцистиоидив, а новые данные представляют первую информацию об их внутреннее строение. Удалось увидеть внутренние кольцеобразные структуры, которые никогда раньше не описывались для данной группы организмов. Мы интерпретируем их как первые известные останки водно-сосудистой системы таких существ", - говорит Имрана Рахман из Оксфордского музея естественной истории.

Мифический Ктулху.