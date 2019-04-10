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На конференции ученые из ряда стран - США, Бельгии, Японии, Дании, Китая, Чили и Тайваня показали первое фото границ черной дыры Стрелец А *, расположенной в центре галактики Млечный Путь.

"То, что мы видим, больше, чем размер нашей Солнечной системы", - сказал профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда в Нидерландах. Черная дыра находится на расстоянии 500 квинтильонов километров и была сфотографирована сетью из восьми телескопов по всему миру.