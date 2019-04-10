Ученые продемонстрировали первое фото черной дыры
10 апреля, 2019, 16:13
10 апреля 2019 г. астрономы провели конференцию по результатам работы телескопа "Горизонт событий"
Запись трансляции доступна на YouTube-канале National Science Foundation .
На конференции ученые из ряда стран - США, Бельгии, Японии, Дании, Китая, Чили и Тайваня показали первое фото границ черной дыры Стрелец А *, расположенной в центре галактики Млечный Путь.
"То, что мы видим, больше, чем размер нашей Солнечной системы", - сказал профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда в Нидерландах. Черная дыра находится на расстоянии 500 квинтильонов километров и была сфотографирована сетью из восьми телескопов по всему миру.
По данным астрономов, Стрелец А * достигает 40 млрд километров в диаметре и является в три миллиона раз большим объектом, чем Земля.
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