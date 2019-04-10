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Twitter впервые удалил сообщение Трампа

Соцсеть Twitter удалила твит президента США Дональда Трампа из-за того, что в видеофайле была незаконно использована музыка из фильма о Бэтмене
Об этом сообщает BBC .

"Твит президента Трампа с видео был удален в Twitter из-за незаконного использования музыки из фильма о Бэтмене", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, в двухминутном промо-видеоролике для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера - Why Do We Fall? - из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь возвращается" без разрешения на использование авторского права одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов Warner Bros Pictures.

Твит был удален во вторник вечером, однако более одного миллиона людей успели его посмотреть.

Отмечается, что ранее известный американский певец Фаррелл Уильямс и представители умершего певца Принца требовали от Трампа прекратить использовать их песни на его политических мероприятиях.

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