Супрун рассказала, что вызывает больше всего смертей в мире, и сказала, как уберечься

10 апреля, 2019, 18:15

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире

Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

"Что не так с питанием? Слишком много соли, недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Также люди потребляют очень мало орехов, семян, свежих овощей, омега-3 жирных кислот и клетчатки. Представьте, что каждая пятая смерть в мире происходит именно из-за того, что люди не едят здоровую пищу", - рассказала она.

Исследование показывает, что влияние отдельных диетических факторов меняется в разных странах. Но именно чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе вызывают более 50% смертей, связанных с питанием.

Другая часть связана с высоким уровнем потреблением красного мяса и переработанных мясных продуктов, подслащенных напитков и транс-жиров.

Что делать, чтобы улучшить свой рацион: