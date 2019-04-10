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Супрун рассказала, что вызывает больше всего смертей в мире, и сказала, как уберечься

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире

Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

"Что не так с питанием? Слишком много соли, недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Также люди потребляют очень мало орехов, семян, свежих овощей, омега-3 жирных кислот и клетчатки. Представьте, что каждая пятая смерть в мире происходит именно из-за того, что люди не едят здоровую пищу", - рассказала она.

Исследование показывает, что влияние отдельных диетических факторов меняется в разных странах. Но именно чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе вызывают более 50% смертей, связанных с питанием.

Другая часть связана с высоким уровнем потреблением красного мяса и переработанных мясных продуктов, подслащенных напитков и транс-жиров.

Что делать, чтобы улучшить свой рацион:

  • Уменьшайте потребление соли.
  • Выбирайте цельнозерновые продукты взамен хлебу из белой муки или батона.
  • Ешьте больше овощей и фруктов. Выбирайте свежие или замороженные фрукты.
  • Не ешьте много сахара. Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов. Это примерно 10 чайных ложек.
  • Контролируйте размер порции. Сколько вы едите, так же важно, как и то, что вы едите.
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