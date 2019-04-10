Суд оправдал задержанного "за злостное неповиновение" активиста, оторый агитировал против Зеленского

10 апреля, 2019, 13:43

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста Леонида Овчаренко, которого полиция задержала за агитацию на Майдане против Владимира Зеленского

Об этом сообщает ОО "Отпор" в Facebook, членом которой является Овчаренко.

Отмечается, что своим первым решением суд оправдал активиста Овчаренко по обвинению в злостном неповиновении работникам полиции во время задержания.

Также суд оправдал Овчаренко по обвинению в незаконной агитации против Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее в МВД причиной задержания активиста назвали "злостное неповиновение" полиции.