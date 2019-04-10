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Суд оправдал задержанного "за злостное неповиновение" активиста, оторый агитировал против Зеленского

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста Леонида Овчаренко, которого полиция задержала за агитацию на Майдане против Владимира Зеленского

Об этом сообщает ОО "Отпор" в Facebook, членом которой является Овчаренко.

Отмечается, что своим первым решением суд оправдал активиста Овчаренко по обвинению в злостном неповиновении работникам полиции во время задержания.

Также суд оправдал Овчаренко по обвинению в незаконной агитации против Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее в МВД причиной задержания активиста назвали "злостное неповиновение" полиции.

 

 

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