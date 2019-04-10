Суд оправдал задержанного "за злостное неповиновение" активиста, оторый агитировал против Зеленского
10 апреля, 2019, 13:43
Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста Леонида Овчаренко, которого полиция задержала за агитацию на Майдане против Владимира Зеленского
Об этом сообщает ОО "Отпор" в Facebook, членом которой является Овчаренко.
Отмечается, что своим первым решением суд оправдал активиста Овчаренко по обвинению в злостном неповиновении работникам полиции во время задержания.
Также суд оправдал Овчаренко по обвинению в незаконной агитации против Владимира Зеленского.
Напомним, что ранее в МВД причиной задержания активиста назвали "злостное неповиновение" полиции.
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