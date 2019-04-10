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СБУ разыскивает пророссийского пропагандиста Скачко по подозрению в посягательстве на территоритальная целостность Украины

Служба безопасности Украины объявила в розыск киевского журналиста сайта "Антифашист" Владимира Скачко, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность

Соответствующая информация размещена на сайте МВД в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Скачку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Суд дал разрешение на его задержание.

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