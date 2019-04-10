Россияне сорвали заседание подгрупп ТКГ в Минске и обсуждение освобождения заложников и политзаключенных
Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием" прямого диалога с ОРДЛО ", и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Президента Порошенко о" автономии "поездки" будущего нового президента "в оккупированный РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевскую бред", - написала Геращенко.
Первый вице-спикер Совета добавила, что представители РФ также отказались обсуждать освобождение заложников и политзаключенных, пока не состоится второй тур выборов президента Украины.
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