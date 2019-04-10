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Россия и Беларусь проведут совместные учения десантников


фото: tyt.by
На полигоне в Бресте РФ и Беларуси проведут совместные батальонные тактические учения с боевой стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что учения пройдут 16-18 апреля.

"Замыслом учений предусмотрена отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятию под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в учениях примут участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Сообщается, что в Брест уже прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных сил РФ.

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