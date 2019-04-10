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Россия тратит на оккупированные Донбасс и Крым $4 млрд в год, - Порошенко

Россия тратит более $4 млрд в год на содержание оккупационных режимов в Крыму и на Донбассе

Об этом президент Петр Порошенко заявил в эфире Радио НВ.

"Россия дополнительно тратит на содержание оккупационного режима в Крыму и на Донбассе более $4 млрд в год. Это при ситуации в России является большим бременем. Крым был элементом внутренней политики Кремля, когда Путину пытались нагнать рейтинг перед выборами", - сказал Порошенко.

По его словам, из-за международных санкций в связи с агрессией против Украины Россия потеряла $150 млрд, или 10% ВВП.

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