Россия должна держаться от Венесуэлы как можно дальше, - Пенс

Вмешательство Кремля в дела Венесуэлы, включая отправку транспортных самолетов с военными, недопустимо, говорится в сообщении.

"Россия должна убраться из Венесуэлы. Когда российские самолеты садятся в Венесуэле с военными на борту, чтобы играть какую-то роль по безопасности или роль каких-то советников, это недопустимо", - заявил он.

Вице-президент США подчеркнул, что все это происходит на фоне страданий от голода и репрессий не менее трех миллионов человек.

На очередном заседании Совбеза ООН по Венесуэлы, Пенс заявил, что Россия и Китай оказывают индульгенцию режиму Мадуро в Совбезе ООН, ветируя даже резолюции с призывом допустить в страну гуманитарную помощь, в частности февральскую резолюцию, инициированную США.

"Две страны, которые продолжают поддерживать этот грубый режим, применили вето, чтобы Совбез не мог прибегнуть к каким-либо действиям. И пока Россия и Китай продолжают блокировать работу Совбеза, государства-изгои, такие как Куба и Иран, делают все возможное, чтобы удержать режим Мадуро", - отметил Пенс.

Он добавил, что в стране, которая когда-то была самой богатой в западном полушарии, сейчас 9 из 10 жителей находятся за чертой бедности, миллионы голодают. Более тысячи оппонентов режима безосновательно брошены за решетку, более 40 протестующих убиты силовыми структурами режима.

"Режим Мадуро - это не только угроза народу Венесуэлы, это угроза миру и безопасности всего региона", - отметил вице-президент США.

Он добавил, что дополнительно к огромному количеству беженцев, которые уже наполнили соседние с Венесуэлой страны, более 2 миллионов дополнительно уйдут из страны до конца этого года.

Пенс отметил, что в Венесуэле продолжается борьба между диктатурой и демократией, но Мадуро должен уйти.

"Для США все опции остаются на столе, чтобы разрешить ситуацию в Венесуэле, не исключая и применение военной силы", - добавил он.