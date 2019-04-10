Россия должна держаться от Венесуэлы как можно дальше, - Пенс
"Россия должна убраться из Венесуэлы. Когда российские самолеты садятся в Венесуэле с военными на борту, чтобы играть какую-то роль по безопасности или роль каких-то советников, это недопустимо", - заявил он.
Вице-президент США подчеркнул, что все это происходит на фоне страданий от голода и репрессий не менее трех миллионов человек.
На очередном заседании Совбеза ООН по Венесуэлы, Пенс заявил, что Россия и Китай оказывают индульгенцию режиму Мадуро в Совбезе ООН, ветируя даже резолюции с призывом допустить в страну гуманитарную помощь, в частности февральскую резолюцию, инициированную США.
"Две страны, которые продолжают поддерживать этот грубый режим, применили вето, чтобы Совбез не мог прибегнуть к каким-либо действиям. И пока Россия и Китай продолжают блокировать работу Совбеза, государства-изгои, такие как Куба и Иран, делают все возможное, чтобы удержать режим Мадуро", - отметил Пенс.
Он добавил, что в стране, которая когда-то была самой богатой в западном полушарии, сейчас 9 из 10 жителей находятся за чертой бедности, миллионы голодают. Более тысячи оппонентов режима безосновательно брошены за решетку, более 40 протестующих убиты силовыми структурами режима.
"Режим Мадуро - это не только угроза народу Венесуэлы, это угроза миру и безопасности всего региона", - отметил вице-президент США.
Он добавил, что дополнительно к огромному количеству беженцев, которые уже наполнили соседние с Венесуэлой страны, более 2 миллионов дополнительно уйдут из страны до конца этого года.
Пенс отметил, что в Венесуэле продолжается борьба между диктатурой и демократией, но Мадуро должен уйти.
"Для США все опции остаются на столе, чтобы разрешить ситуацию в Венесуэле, не исключая и применение военной силы", - добавил он.
- Напомним, 22 февраля Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Это его первый указ в должности. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила заявление, в котором президент Николас Мадуро признается узурпатором. Документ предусматривает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
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