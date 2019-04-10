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Работа кипит. На заседании Рады нардепы делали селфи в "масках" собак

Во время заседания Рады нардепы от "Батькивщины" Рябчин Алексей и Сергей Евтушок решили сделать селфи в сессионном зале

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что на момент открытия заседания Верховной Рады электронная регистрация показала наличие в сессионном зале 18 из 20 членов фракции "Батькивщина", в разгар рабочего дня в секторе политсилы в сессионном зале остались только два народных избранника - глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин и член комитета ВР по вопросам транспорта Сергей Евтушок.

Очевидно, парламентариям стало скучно и они решили немного развлечься. Рябчин и Евтушок решили сделать смешное селфи с накладкой в виде масок собак.

 

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