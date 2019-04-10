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"Правый сектор" отреагировал на задержание в РФ украинца, которого объявили членом организации


фото: ukr-online
Гражданин Украины Игорь Пирожок, которого российские силовики задержали в Москве, пытался вступить в ряды "Правого сектора" в 2014 году, но безуспешно

Об этом сообщает сайт организации.

По информации пресс-службы, с тех пор ПС не имеет к нему никакого отношения.

"Игорь Пирожок действительно пытался присоединиться к "Правому сектору" в течение нескольких недель весной 2014 года. Однако при проверке этой личности выяснилось, что он занимается распространением порнографических материалов. Для этого пользовался коррупционными связями в ГУ МВД РФ по Москве. Сразу были приняты необходимые дисциплинарные меры в отношении гражданина Пирожка. После чего он бежал в Российскую Федерацию. Подробности его проживания на территории РФ нам неизвестны, поскольку с тех пор мы не имеем к его судьбе никакого отношения ", - говорится в сообщении.

В ПС отметили, что организация не несет никакой ответственности за деятельность этого лица.

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