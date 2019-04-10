"Политический труп": в России установили еще одно "надгробие" Путину
10 апреля, 2019, 15:29
В Петербурге активисты установили "надгробие" Путину с надписью "Политический труп в Российской Федерации"
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Twitter "Агит Россия".
"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - говорится в сообщении.
Впервые информация об этом появилась 9 апреля в анонимном телеграмм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "бессрочный протест".
Впрочем где именно появилось "надгробие", не уточняется.
Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.- агит Россия (@agit_ru) 10 апреля 2019 г
"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.
Санкт-Петербург 2019 "
Источник: телеграмм канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx
- Напомним, что 3 апреля активисты поставили картонное "надгробие" Владимиру Путину в Петербурге возле Исаакиевского собора, за что двое активистов движения "АгитРоссия" получили по девять суток ареста.
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