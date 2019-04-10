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"Политический труп": в России установили еще одно "надгробие" Путину

В Петербурге активисты установили "надгробие" Путину с надписью "Политический труп в Российской Федерации"

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Twitter "Агит Россия".

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - говорится в сообщении.

Впервые информация об этом появилась 9 апреля в анонимном телеграмм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "бессрочный протест".

Впрочем где именно появилось "надгробие", не уточняется.

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