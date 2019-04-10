"Политический труп": в России установили еще одно "надгробие" Путину

10 апреля, 2019, 15:29

В Петербурге активисты установили "надгробие" Путину с надписью "Политический труп в Российской Федерации"

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Twitter "Агит Россия".

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - говорится в сообщении.

Впервые информация об этом появилась 9 апреля в анонимном телеграмм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "бессрочный протест".

Впрочем где именно появилось "надгробие", не уточняется.

Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.

Санкт-Петербург 2019 "

Источник: телеграмм канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx - агит Россия (@agit_ru) 10 апреля 2019 г