"Может происходить что угодно". Порошенко о судах по поводу компенсации Коломойскому за ПриватБанк
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью радио "НВ", передает Интерфакс-Украина.
"У нас огромное количество судов по ПриватБанку. Причем львиная доля находится в нереформированных судах первой инстанции. Потому что когда ВККС и Высший совет правосудия были заняты формированием Высшего антикоррупционного суда, конечно, перезагрузка судов первого звена очень задержалась. На сегодня они де-факто не реформированы. К сожалению, там может происходить что угодно", - сказал он.
Глава государства отметил, что накануне национализации банка были риски для более 20 млн граждан, имеющих вклады и счета в банке. По его словам, это вопрос национальной безопасности.
Порошенко пояснил, что из-за ситуации в ПриватБанке убытки государства составили от 150 до 180 млрд грн.
- Напомним, 18 декабря 2016 г. Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155,4 млрд грн.
- Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконной национализацию ПриватБанка.
- Нардепутат от БПП Владимир Арьев заявил, что с 2012 года с ПриватБанка Игорь Коломойский вывел через счета компаний артиста Владимира Зеленского $41 млн.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания президентом, не будет пытаться возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
- После победы Зеленского в первом туре выборов суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка .
- Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что для возвращения ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма.
- ФБР расследует дело против Коломойского по отмыванию средств в США.
- 8 апреля Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $2 млрд за национализацию ПриватБанка, который ему ранее принадлежал.
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