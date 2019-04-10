"Может происходить что угодно". Порошенко о судах по поводу компенсации Коломойскому за ПриватБанк

10 апреля, 2019, 20:40

Нереформированные украинские суды первой инстанции могут присудить компенсацию бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью радио "НВ", передает Интерфакс-Украина.

"У нас огромное количество судов по ПриватБанку. Причем львиная доля находится в нереформированных судах первой инстанции. Потому что когда ВККС и Высший совет правосудия были заняты формированием Высшего антикоррупционного суда, конечно, перезагрузка судов первого звена очень задержалась. На сегодня они де-факто не реформированы. К сожалению, там может происходить что угодно", - сказал он.

Глава государства отметил, что накануне национализации банка были риски для более 20 млн граждан, имеющих вклады и счета в банке. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Порошенко пояснил, что из-за ситуации в ПриватБанке убытки государства составили от 150 до 180 млрд грн.