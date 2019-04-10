//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Может происходить что угодно". Порошенко о судах по поводу компенсации Коломойскому за ПриватБанк

Нереформированные украинские суды первой инстанции могут присудить компенсацию бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью радио "НВ", передает Интерфакс-Украина.

"У нас огромное количество судов по ПриватБанку. Причем львиная доля находится в нереформированных судах первой инстанции. Потому что когда ВККС и Высший совет правосудия были заняты формированием Высшего антикоррупционного суда, конечно, перезагрузка судов первого звена очень задержалась. На сегодня они де-факто не реформированы. К сожалению, там может происходить что угодно", - сказал он.

Глава государства отметил, что накануне национализации банка были риски для более 20 млн граждан, имеющих вклады и счета в банке. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Порошенко пояснил, что из-за ситуации в ПриватБанке убытки государства составили от 150 до 180 млрд грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать