"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": анонс четвертьфинала Лиги чемпионов

10 апреля, 2019, 08:00

Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" принимает "Барселону"

"Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала остановил одного из фаворитов Лиги чемпионов - французский ПСЖ. Английский клуб уступил дома со счетом 0: 2, однако в Париже сумел взять реванш - 3: 1 и прошел дальше.

"Барселона" в первом раунде плей-офф не встретила достойного сопротивления со стороны другого французского клуба - "Лион". После гостевой ничьей 0: 0, каталонцы разгромили соперника дома - 5: 1 .

"Манчестер Юнайтед" перед игрой Лиги чемпионов 2 апреля потерпел поражение в чемпионате Англии от "Вулверхэмптон" - 1: 2. Команда Уле-Гунара Сульшера имеет 61 очко и занимает в турнирной таблице шестую позицию.

"Барселона" 6 апреля в чемпионате Испании победила дома ближайшего преследователя "Атлетико" - 2: 0, набрала 73 очка и укрепила лидерство. Она опережает мадридцев на 11 пунктов.

"Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале ЛЧ не помогут травмированные защитник Антонио Валенсия и Дармиан, а также нападающий Алексис Санчес. Под вопросом участие в игре защитника Эрика Байи, у которого сотрясение мозга.

"Барселона" не может рассчитывать на травмированного полузащитника Рафинью.

Букмекеры считают фаворитом матча "Барселону", на победу которой предлагают коэффициент 2.00, на ничью дают 3.60, на выигрыш "Манчестер Юнайтед" - 3.70.

Ориентировочные составы команд:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа; Янг, Смоллинг, Линдельоф Шоу; Матич, Эррера, Погба; Лингард, Рашфорд; Марсияль.

"Барселона": Тер Штеген: Семеду, Пике, Лангле, Альба; Видаль, Артур, Бускетс, Ракитич: Месси, Суарес.