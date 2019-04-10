"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": анонс четвертьфинала Лиги чемпионов
"Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала остановил одного из фаворитов Лиги чемпионов - французский ПСЖ. Английский клуб уступил дома со счетом 0: 2, однако в Париже сумел взять реванш - 3: 1 и прошел дальше.
"Барселона" в первом раунде плей-офф не встретила достойного сопротивления со стороны другого французского клуба - "Лион". После гостевой ничьей 0: 0, каталонцы разгромили соперника дома - 5: 1 .
"Манчестер Юнайтед" перед игрой Лиги чемпионов 2 апреля потерпел поражение в чемпионате Англии от "Вулверхэмптон" - 1: 2. Команда Уле-Гунара Сульшера имеет 61 очко и занимает в турнирной таблице шестую позицию.
"Барселона" 6 апреля в чемпионате Испании победила дома ближайшего преследователя "Атлетико" - 2: 0, набрала 73 очка и укрепила лидерство. Она опережает мадридцев на 11 пунктов.
"Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале ЛЧ не помогут травмированные защитник Антонио Валенсия и Дармиан, а также нападающий Алексис Санчес. Под вопросом участие в игре защитника Эрика Байи, у которого сотрясение мозга.
"Барселона" не может рассчитывать на травмированного полузащитника Рафинью.
Букмекеры считают фаворитом матча "Барселону", на победу которой предлагают коэффициент 2.00, на ничью дают 3.60, на выигрыш "Манчестер Юнайтед" - 3.70.
Ориентировочные составы команд:
"Манчестер Юнайтед": де Хеа; Янг, Смоллинг, Линдельоф Шоу; Матич, Эррера, Погба; Лингард, Рашфорд; Марсияль.
"Барселона": Тер Штеген: Семеду, Пике, Лангле, Альба; Видаль, Артур, Бускетс, Ракитич: Месси, Суарес.
- 6 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил в гостях ПСЖ и вышел в следующий раунд.
- 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила на своем поле "Лион" и вышла в четвертьфинал.
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