//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Даю тебе 24 часа" Янина Соколова вызвала на дебаты российскую пропагандистку Скабееву. ВИДЕО


фото: apravda
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на онлайн-дебаты российскую пропагандистку Ольгу Скабееву

Соответствующее видеообращение Соколова опубликовала в Facebook.

"Раз ты уже публично заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова-Скабеева. Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не сцикуха", - заявила украинская журналистка.

Ранее пропагандистка Скабеева заявила о желании провести дебаты между Порошенко и Зеленским. В соцсетях она отметила, что "даже пройдет курсы украинского языка".

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать