"Даю тебе 24 часа" Янина Соколова вызвала на дебаты российскую пропагандистку Скабееву. ВИДЕО

10 апреля, 2019, 15:28

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на онлайн-дебаты российскую пропагандистку Ольгу Скабееву

Соответствующее видеообращение Соколова опубликовала в Facebook.

"Раз ты уже публично заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова-Скабеева. Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не сцикуха", - заявила украинская журналистка.

Ранее пропагандистка Скабеева заявила о желании провести дебаты между Порошенко и Зеленским. В соцсетях она отметила, что "даже пройдет курсы украинского языка".