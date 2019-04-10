"Даю тебе 24 часа" Янина Соколова вызвала на дебаты российскую пропагандистку Скабееву. ВИДЕО
10 апреля, 2019, 15:28
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на онлайн-дебаты российскую пропагандистку Ольгу Скабееву
Соответствующее видеообращение Соколова опубликовала в Facebook.
"Раз ты уже публично заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова-Скабеева. Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не сцикуха", - заявила украинская журналистка.
Ранее пропагандистка Скабеева заявила о желании провести дебаты между Порошенко и Зеленским. В соцсетях она отметила, что "даже пройдет курсы украинского языка".
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