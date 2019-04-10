"13-е пенсии" могут выплатить в этом году, - Розенко
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Правительственный Портал .
"Инициатива президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию ", - пояснил вице-премьер-министр.
Розенко отметил, что сейчас правительство работает над реализацией этой инициативы и проводит соответствующие расчеты.
"У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", - добавил он.
Напомним, что Порошенко анонсировал введение 13-й пенсии.
"Каждый пенсионер, получающий минимальную пенсию, получит доплату в 2410 грн: 1205 в марте и 1205 в апреле", - сказал президент.
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