Причиной Смоленской катастрофы были взрывы, - исследование британской лаборатории

10 апреля, 2019, 12:12

Результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин смоленской катастрофы

Об этом заявил председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы недалеко от Смоленска Антони Мацеревич, сообщает Польское радио .

Мацеревич отметил, что, согласно выводам Подкомиссии, причиной уничтожения самолета были взрывы.

«Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва ", - сказал Антони Мацеревич.

Профессор Казимеж Новачик, заместитель председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы, уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследования конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов. Также комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году Центральной полицейской криминалистической лабораторией, показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 с 215 взятых образцов.

Антони Мацеревич также сообщил, что подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-председателем Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году. Антони Мацеревич сказал, что это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.

"Во-первых, действия всей комиссии под председательством господина Миллера. Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили и невыполнение обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с русскими меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь дать их россиянам, которые могут вернуть их, когда захотят, совершил преступление по статье 129 ", - сказал Антони Мацеревич.