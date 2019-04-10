Причиной Смоленской катастрофы были взрывы, - исследование британской лаборатории
Об этом заявил председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы недалеко от Смоленска Антони Мацеревич, сообщает Польское радио .
Мацеревич отметил, что, согласно выводам Подкомиссии, причиной уничтожения самолета были взрывы.
«Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва ", - сказал Антони Мацеревич.
Профессор Казимеж Новачик, заместитель председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы, уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследования конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов. Также комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году Центральной полицейской криминалистической лабораторией, показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 с 215 взятых образцов.
Антони Мацеревич также сообщил, что подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-председателем Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году. Антони Мацеревич сказал, что это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.
"Во-первых, действия всей комиссии под председательством господина Миллера. Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили и невыполнение обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с русскими меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь дать их россиянам, которые могут вернуть их, когда захотят, совершил преступление по статье 129 ", - сказал Антони Мацеревич.
- Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
- Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Натальи Янушко было найдены останки 5 других лиц .
- В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей .
- Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
- На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки .
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