Предварительные результаты выборов в Израиле: голоса разделились почти поровну
10 апреля, 2019, 10:56
В Израиле во время подсчета 97% голосов на парламентских выборах ни одна из партий-кандидатов не получила правящего большинства, но партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" имеет все шансы для формирования коалиционного правительства
Об этом сообщает The Guardian .
"При подсчете 97% голосов партия Биньямина Нетаньяху" Ликуд "и Бенни Ганц" Синий и белый "все еще находится на пути к получению по 35 мест в парламенте", - говорится в сообщении
Как отмечает издание, в Нетаньяху есть все шансы ддя формирования правого правительства.
Согласно предварительным результатам, возможна правая коалиция наберет 65 мест их Кнессете, а центра, левой и арабской партиям отойдет 55.
Как сообщалось, в Израиле прошли внеочередные выборы в парламент. После объявления результатов две партии, лидирующих начнут переговоры с другими партиями для поддержки своего кандидата на пост премьер-министра страны.
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