Предварительные результаты выборов в Израиле: голоса разделились почти поровну

"При подсчете 97% голосов партия Биньямина Нетаньяху" Ликуд "и Бенни Ганц" Синий и белый "все еще находится на пути к получению по 35 мест в парламенте", - говорится в сообщении

Как отмечает издание, в Нетаньяху есть все шансы ддя формирования правого правительства.

Согласно предварительным результатам, возможна правая коалиция наберет 65 мест их Кнессете, а центра, левой и арабской партиям отойдет 55.

Как сообщалось, в Израиле прошли внеочередные выборы в парламент. После объявления результатов две партии, лидирующих начнут переговоры с другими партиями для поддержки своего кандидата на пост премьер-министра страны.