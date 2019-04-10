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Предварительные результаты выборов в Израиле: голоса разделились почти поровну


фото: reuters
В Израиле во время подсчета 97% голосов на парламентских выборах ни одна из партий-кандидатов не получила правящего большинства, но партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" имеет все шансы для формирования коалиционного правительства
Об этом сообщает The Guardian .

"При подсчете 97% голосов партия Биньямина Нетаньяху" Ликуд "и Бенни Ганц" Синий и белый "все еще находится на пути к получению по 35 мест в парламенте", - говорится в сообщении

Как отмечает издание, в Нетаньяху есть все шансы ддя формирования правого правительства.

Согласно предварительным результатам, возможна правая коалиция наберет 65 мест их Кнессете, а центра, левой и арабской партиям отойдет 55.

Как сообщалось, в Израиле прошли внеочередные выборы в парламент. После объявления результатов две партии, лидирующих начнут переговоры с другими партиями для поддержки своего кандидата на пост премьер-министра страны.

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